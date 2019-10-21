Mourinho'dan G.Saray-Real Madrid maçı yorumu

Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan ve televizyon yorumculuğu yapan Mourinho, sarı-kırmızılı temsilcimizin Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşmayı değerlendirdi.

GALATASARAY DEPLASMANI ZOR GEÇECEK"

"Real, Real gibi değil" diyen Mourinho, "Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor" dedi.

Galatasaray'la oynadıkları maçı hatırlatan deneyimli teknik adam, "O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor" açıklaması yaptı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Real Madrid, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Şampiyonlar Ligi gruplarında ve çeyrek finalde birbirlerine rakip olmuştu.

Galatasaray'ın 2013'te Real Madrid'i 1-0 geriden gelip 3-2 yendiği karşılaşmada ise İspanyol ekibinin başında Mourinho vardı.