Mourinho'dan maça damga vuran hareket

İngiltere Premier Lig'de Southampton sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, Mourinho maçın önüne geçti.

"BİR APTALA KARŞI KABA DAVRANDIM"

Karşılaşmanın son dakikalarında Tottenham'ın Portekizli hocası, Southampton yedek kulübesine giderek rakip takım teknik direktörünün taktik yazdığı kağıdı okumaya çalıştı.

Mourinho bu hareketinin ardından sarı kartla cezalandırılırken, mücadele sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Başarılı hoca şöyle konuştu: "Gördüğüm sarı kart doğruydu çünkü kaba davrandım. Ama bir aptala karşı kaba davrandım."





Öte yandan Southampton aldığı galibiyetle puanını 25 yaparken, Tottenham ise 30 puanda kaldı.