Mourinho’dan top toplayıcı çocuğa jest jest

Tottenham’ın hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos ile oynadığı maçta 2-1 gerideyken topun hızlı bir şekilde oyuna girmesini sağlayan ve takımının 2. golüne katkı sağlayan genç top toplayıcı İngiltere’de hafta boyunca konuşuldu.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Callum Hynes isimli gence küçük bir jest yapmaya karar verdi.

TOP TOPLAYICI ÇOCUĞU YEMEĞE DAVET ETTİ

Portekizli çalıştırıcı Callum’u, Tottenham’ın Bournemouth maçı öncesi takım yemeğine davet ederek güzel bir jestte bulundu. Mourinho, “Onun adına heyecan verici günler. Umarım ona hayatı boyunca hatırlayacağı, unutulmaz anılar veririz” diye konuşurken Callum’un cumartesi günü yapılacak takım yemeğinde olacağını açıkladı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ, BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Top toplayıcı genç “Sanki gerçek değil. Sadece işimi yapıyordum ve neler olduğuna hala inanamıyorum” diye konuştu. O sırada golü görmediğini söyleyen Callum, “Topu oyuna soktuktan sonra diğer topu almaya gittim ve golü görmedim. İnsanların kutlamalarını görünce gol olduğunu farkettim ve ancak tekrarda golü izleyebildim. O an, gülüşümden ne kadar mutlu olduğumu anlayabilirsiniz. Jose bunu yapmak zorunda değildi. Gerçekten çok kibar bir davranış. Hayatımın en güzel günü. Tottenham’ı çok seviyorum ve bu mutlu anı asla unutmayacağım” şeklinde duygularını ifade etti.