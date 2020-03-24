Jose Mourinho'dan yaşlılara örnek yardım

İngiltere Premier League ekiplerinden Totteham'ın teknik direktörtü Jose Mourinho, koronavirüs nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan kuruluşa yardım ederken görüntülendi.

Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, koronavirüs nedeniyle lige ara verilen dönemi, yaşlılara yardım ederek geçiriyor.

Portekizli teknik adam, son olarak Tottenham'ın antrenman sahasının yakınlarında bulunan ve yaşlılara hizmet veren derneklere yardım ederken görüntülendi.

Mourinho'dan yaşlılara örnek yardım- İZLE

HEM YAŞLILARA YARDIM EDİYOR HEM DE MADDİ YARDIMDA BULUNUYOR

Tecrübeli teknik adam, yaşlılar için derneklere gönüllü olarak yardım etmenin yanı sıra yiyecek ve maddi yardımda da bulundu.

Jose Mourinho, Love Your Doorstep yardım derneğine yaptığı açıklamada, "Age UK Enfield ve Love Your DoorStep Enfield kurumlarına yardımcı olmak için buradayım. Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz." mesajını verdi.