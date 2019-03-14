Mourinho'dan Zidane yorumu: Harika bir tercih

Teknik direktörlük koltuğunu Zinedine Zidane'a devreden Real Madrid'de adaylardan birisi de eski teknik direktörleri Jose Mourinho olmuştu.

Portekizli teknik direktör, Real Madrid'in Zidane tercihi hakkında ilk kez konuştu.

"BENİM HAYAL KIRIKLIĞIM YOK"

Jose Mourinho, Zidane'ın Real Madrid için doğru tercih olduğunu belirtirken ''Zidane, Real Madrid için harika bir tercih. Yıllar boyunca yaptığı harika şeylerle ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Benim bir hayal kırıklığım yok, bence harika bir hamle.'' sözlerini kullandı.

"REAL'İN BENİMLE İLGİLENMESİ GÜZEL"

Zidane, henüz imza atmamışken Mourinho, ''Real Madrid'in benimle ilgilenmesi çok mutlu edici bir şey. Avrupa'nın en büyük takımlarından birisi.'' şeklinde konuşmuş ve dönebileceğinin sinyallerini vermişti.