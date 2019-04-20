Mourinho'nun Altın Top için favorisi Messi

Jose Mourinho, 2019 yılında altın top ödülünü Lionel Messi'nin kazanacağını düşünüyor.

RONALDO ELENDİ, FAVORİ MESSİ

Rus basınına konuşan Mourinho, "Messi çok özel bir sezon geçiriyor. Juventus ve Cristiano Ronaldo’nun da Şampiyonlar Ligi'nden elendiğini düşünürsek 'Altın Top' ödülünün onu beklediğinin farkında." ifadelerini kullandı.

Eski takımı Manchester United’ın Barcelona’ya elenmesini de değerlendiren Portekizli teknik adam, Kırmızı Şeytanların Arjantinli yıldızı engelleyemediğini söyledi.

MESSİ'Yİ DURDURAMAZSINIZ

Mourinho, "Messi'yi bire birde durduramazsınız. Onu etkisiz hale getirmek için bir kafeste tutmanız gerekir. Messi topu aldığında artık ölü birisinizdir." diye konuştu.

Mourinho, Liverpool-Barcelona eşleşmesine de değindi. Portekizli çalışıtırıcı, finale çıkmak için iki takımın şanslarının eşit olduğunu dile getirdi.