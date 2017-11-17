Mourinho'nun gözü Daviz Luiz'de

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho, eski öğrencisini istiyor. Manchester United menajeri Jose Mourinho, kulüp yönetiminden David Luiz'in ocak ayında transfer edilmesini talep etti.

CHELSEA'DEN ÖĞRENCİSİYDİ

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı toplantıda oyun yapısına en uygun ismin bir dönem birlikte çalıştığı David Luiz olduğunu dile getirdi. Mourinho, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde Brezilyalı savunma oyuncusunun 50 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e satılmasına onay vermişti.