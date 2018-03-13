Mourinho'nun hedefinde De Boer var

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, Liverpool'u hafta sonundaki maçta 2-1 yenerken; maçın kahramanı Marcus Rashford'dı. Karşılaşmayı BT için yorumlayan Frank de Boer, United'ın 2 golünü de atan Rashford'la ilgili Mourinho'yla çalışmasının onun için dezavantaj olduğunu söyledi.

Mourinho'yu kendini ispat etmiş ve sonuç alacak oyuncularla çalışmayı seven biri olarak tanımlayan De Boer'e Portekizlinin yanıtı gecikmedi. Mourinho konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Premier Lig tarihinin en kötü menajeri Frank de Boer'in böyle bir şey söylediğini okudum. Rashford, Frank gibi bir menajerle çalışsaydı her maçını kaybederdi." dedi.

İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'la sezona başlayan; Frank de Boer'in 5 maç sonra görevine son verilmişti. Palace bu dönemde 4 maçı da kaybetmişti.