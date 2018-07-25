Mourinho'nun hedefinde Willian var

Bir süredir kadrosunun eksikliğinden şikayet eden Joe Mourinho, bu konudaki sıkıntısını giderecek gibi gözüküyor. Zira Manchester United yönetimi, Portekizli teknik adamın derin bir oh çekmesini sağlayacak bir transfer için kesenin ağzını açtı.

United yönetimi, Mourinho'nun Chelsea’de birlikte çalıştığı oyuncusu Willian için çalışmalarını son aşamaya getirdi. Willian için Barcelona da devredeydi ancak Katalan ekibi Bordeaux'tan Malcom'u renklerine bağlamasının ardından bu yarıştan çekildi.

Manchester ve Londra ekibinin 29 yaşındaki Willian'in Stamford Bridge'ten Old Trafford'a geçişi için 62 milyon pound üzerinde anlaştıkları belirtildi.