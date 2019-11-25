Mourinho'nun transfer listesinde ilk hedefi Zaniolo

Roma'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nicolo Zaniolo, Jose Mourinho'nun gözdesi oldu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho, ocak ayı transfer listesinin başına Zaniolo'yu koydu.

BONSERVİSİ 80 MİLYON EURO

Haberde; Roma'nın, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği İtalyan futbolcu için 80 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi.

Tottenham'ın ise Eriksen'in yerine alacağı Zaniolo için 65 milyon euroluk bir bütçe hazırladığı vurgulandı.

Roma ile 2024'e dek sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon 17 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.