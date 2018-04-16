Mourinho'nun veliahtı oğlu Jese Junior

İngiltere Premier ligi’nde Manchester United’ın başında olan Jose Mourinho’nun lakabı Special One (Özel biri) olarak biliniyor.

OĞLU BABASININ İZİNDEN İLERLİYOR

Yüksek seviyede futbol oynamadan tercüman olarak başladığı futbolda şu an dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gösterilen Mourinho’nun oğlu Jose Junior da, tıpkı babası gibi önemli bir hoca olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Daha önce henüz 18 yaşında olan oğlunu Swansea ile oynanan maçta yanına alan Mourinho, oğlunun gelecekte çok önemli yerlere gelebileceğini ifade etti.

OĞLUM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞTI

Jose Junior’ın özellikle yaptığı analizleri çok başarılı bulduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, “Kötü gittiğimiz dönemlerde oğlum yanıma geldiği ve neden maçları kaybettiğimizle ilgili istatistikler paylaştı” dedi.

YENİ MOURİNHO OLABİLİR

Bu verileri kendi teknik ekibine de gösterdiğini vurgulayan Jose, “Yardımcılarıma, bir gün bu çocuğun onların içinden birinin yerini alabileceğini belirttim. ben de gençliğimde onun gibi analizler yapıyordum. Kim bilir belki de yeni Special One (Özel biri) o olabilir” ifadelerini kullandı.

G.SARAY MAÇINI ANALİZ ETMİŞTİ

2013 yılında Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid’in o dönemki hocası Jose Mourinho’ydu. Mourinho, Aslan’ı canlı olarak izlemek adına Kayseri deplasmanındaki maça gelmişti.

Cim Bom mücadeleyi 3-1 gibi rahat bir skorla kazanırken Mourinho’nun oğlu Jose Junior, elindeki iPad’le fotoğraflar çekmişti. Çoğunluk onun bunu eğlencesine yaptığını düşünürken, sonradan bunun Cim Bom’un sahadaki dizilişinin nasıl olduğunu öğrenmek adına yapıldığı anlaşılmıştı.