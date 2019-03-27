Mourinho'nun yeni adresi Ligue 1 olacak

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibinden gönderildiğinden bu yana boşta olan Jose Mourinho ile alakalı iddialar devam ediyor.

LYON YA DA MONACO İDDİASI

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Portekizli teknik adamın sonraki durağının Ligue 1 olacağını iddia etti.

Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Mourinho ise Lyon ve Monaco'nun başına geçmeye sıcak bakıyor.

Daha önce Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter ve Manchester United gibi dev kulüplerde çalışan Jose Mourinho'nun yeni bir görev için sezon sonunu beklediği konuşuluyor.

56 yaşındaki tecrübeli teknik adamın adı son olarak Real Madrid ile anılmış ancak İspanyol ekibi tercihini Zinedine Zidane'dan yana kullanmıştı.