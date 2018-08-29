Mourinho'nun yerine Zidane getirilecek

Jose Mourinho'nun Manchester United'daki geleceğiyle ilgili toplanan yönetim kurulu ve takım sahiplerinin kararıyla ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

PUAN KAYBI YAŞANIRSA YOLLAR AYRILACAK

Daily Mail'de çıkan habere göre; Jose Mourinho'nun geleceği tek bir puan kaybına endekslenmiş durumda. Burnley ile oynanacak maçta alınacak bir puan kaybı durumunda Jose Mourinho ile yollar ayrılacak.

OYUNCULAR ZİDANE'LA İLGİLİ KONUŞMAYA BAŞLADI

Gazete, Manchester United'ın üst düzey yetkiliyle röportaj yaptıklarını belirterek; "Jose Mourinho bu sezon içerisinde er ya da geç gidecek. Eğer, Burnley maçında puan kaybı olursa yollar hemen ayrılacak. Yöneticilerin bir kısmı eylül ayındaki performansa göre karar alınması yönünde görüş bildirdiler. Kulüp, Jose'yi gönülden destekliyor ve ilişkileri iyi ancak Louis van Gaal'de de durum aynıydı. Oyuncular, kendi aralarında Zinedine Zidane ile ilgili konuşmaya başladılar bile." satırlarına yer verdi.

Manchester Unitedlı oyuncuların da Jose Mourinho ile aralarının iyi olduğu ancak Portekizli menajerin oyun felsefesiyle bir türlü istenilen sonuçların alınamamasının karamsar bir hava oluşturduğuna değinildi.