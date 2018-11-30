Mourinho'ya bir eleştiri de Dugarry'den

Milan ve Barcelona gibi takımların da formasını giyen Dünya ve Avrupa şampiyonu apoletli eski futbolcu "Mourinho, Manchester United'ı harap etti." dedi.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, zaman zaman yaptığı eleştirilerle tartışılmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı buna karşın sık sık eleştiriye uğruyor. Mourinho'yu hedefe alan son isim Christophe Dugarry oldu.

Fransa ile 1998'de Dünya ve 2000'de de Avrupa şampiyonluğu yaşayan Dugarry, Jose Mourinho'nun Manchester United'a yakışmadığını söyledi.

Real Madrid, Inter ve Chelsea'nin eski teknik patronuna geçmişle yaşamaktan vazgeçmesi çağrısında bulunan Dugarry, "Bu dayanılmaz. Salı günü Young Boys ile oynadıkları maçta felaket ve korkunçtular. -Roy Keane, David Beckham- gibi bütün büyük yıldızlarıyla oynayan Manchester United'ı hatırladığınızda onlar hücum futbolu oynuyordu. Harika ve tutkuluydular. Old Trafford, Rüyalar Tiyatrosuydu. Şimdi orası Kâbus Tiyatrosu. Bu inanılmaz." diye konuştu.

"Anlamadığı şey ne, şampiyonluklarına bir b... vermiyoruz" sözleriyle sert tepki gösteren Dugarry, "Bize vermekten aciz olduğu, tutku ve sadece güzel futbol izlemek istiyoruz. Ne kazandığını umursamıyoruz. Ancak o bunları anlamaktan uzak." yorumunu yaptı.