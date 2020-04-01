Mourinho'ya göre çalıştığı en iyi 11 oyuncu

Yaklaşık 20 yıldır dünya futbolunda adından en çok bahsettiren teknik adamların başında, Jose Mourinho geliyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca çalıştığı futbolcular içinden en iyi 11 ismi açıkladı.

MESUT ÖZİL VE RONALDO DA YER ALDI

Kaleye Chelsea'den Petr Cech'i koyan Portekizli teknik adam, savunma hattını da İnter'den Javier Zannetti, Chelsea'den John Tery, Ricardo Carvalho ve William Gallas ile oluşturdu.

Mourinho, bu dörtlünün önüne 2005 ve 2006'da Chelsea'de şampiyonluk yaşadığı Claude Makelele ve Frank Lampard'ı koydu.

57 yaşındaki teknik adamın, hücum hattı ise rakiplere gözdağı verir cinsten... Bu hattın sağında Chelsea'den Eden Hazard'a şans veren deneyimli teknik adam, sol tarafta ise Real Madrid'de birlikte çalıştığı Cristiano Ronaldo'yu oynatmış.

Mourinho'nun 10 numarası ise Real Madrid günlerinde en çok güvendiği isimlerden Mesut Özil.

Portekizli çalıştırıcının favori golcüsü ise Didier Drogba. Bir Chelsea efsanesi olan Fildişili yıldız, ülkemizde Galatasaray forması da giymişti.