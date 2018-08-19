Mourinho'ya göre dünyanın en iyi kalecisi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, dünyanın en iyi kalecisine sahip olduğunu ifade etti.

Dünya Kupası'ndaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen De Gea'ya sahip çıkan Mourinho, "Kibirli davranarak De Gea'nin Courtois ya da Manuel Neuer'dan daha iyi olduğunu söylemek istemem ancak Portekiz'in küçük takımı Leira'da görev yaptığım dönemde kalecime şunu söyledim; Dünyanın en iyi kalecileri benim takımımda olur. Bugün de o dönemde söylediğim şeyleri tekrarlıyorum; Dünyanın en iyi kalecileri benim takımımda olur" şeklinde konuştu.