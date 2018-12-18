Mourinho'yu bitiren adam

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini bugün yayınladığı bildiriyle açıkladı.
Mourinho'nun sonu ligde kaybedilen Liverpool mağlubiyetle oldu. Deneyimli taknik adamın Klopp'a yenildikten sonra 3. kez kovuldu.
REAL'DE DORTMUND'A YENİLDİ GÖNDERİLDİ
2013 sezonunda Real Madrid'i çalıştıran Poretkizli teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde Jürhen Klopp'un çalıştırdığı Borussia Dortmund'da 4-1 mağlup olduktan sonra eflatun-beyazlılardan kovulmuştu.
CHELSEA'DE DE KLOPP'A YENİLİNCE GÖNDERİLDİ
Daha sonra şampiyonluk yaşadığı Chelsea'nin başına geçen Mourinho, Mavilerle bir kez daha şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak sonraki sezon büyük çöküşe geçen Chelsea, ligde kaybedilen Liverpool maçının ardından Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Liverpool'un başındaki isimse Jürgen Klopp'tu.
MANU'DA DA KLOPP'TAN KURTULAMADI
Portekizli teknik adam, Alman meslektaşından yakasını Manchester United'ın başına geçtinden sonra da kurtaramadı.
Kırmızı Şeytanlar'dan bugün kovulduğu açıklanan Mourinho, yine son olarak Klopp'un çalıştırdığı Liverpool'a yenildi.
TESİSLERDEN AYRILDI
Kariyerinde birçok başarıya imza atan Jose Mourinho, Manchester ekibinin tesisilerinden ayrılırken bu şekilde görüntülendi.