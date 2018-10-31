Mourinho'ya hareket çeken Ianni'ye ceza

Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Sahaya giren muhabirin sorusu: Ümit nedir problem 1991-92 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Sahaya giren muhabir, sakatlanan futbolcuya pozisyonu sormuş ve bu röportaj izleyenleri gülme krizine sokmuştu.

2 F.Bahçe yönetimi futbolcuları derbiye hazırlıyor Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu Galatasaray derbisi öncesinde tam kadro Samandıra'da takıma destek oluyor.

3 Cocu, 2018'in en iyi hocaları listesinde Fenerbahçe'den kovulan Cocu, dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi tarafından 2018 yılının en iyi 50 teknik direktörü arasında gösterildi.

4 Fenerbahçe'nin derbi 11'i şekilleniyor Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayan yardımcı antrenör Erwin Koeman, kafasındaki ilk 11'i belirledi.

5 Ersun Yanal: F.Bahçe'den teklif almadım Fenerbahçe taraftarının takımın başına gelmesi için kampanya başlattığı Ersun Yanal, yönetimden herhangi bir teklif almadığını açıkladı.

6 Fatih Terim, F.Bahçe'ye önlem almayacak Fenerbahçe'nin belli bir sistemi olmadığını belirten Fatih Terim, "Biz oyunumuza bakacağız" dedi.

7 Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a derbi daveti Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbiyi birlikte izlemek için Ali Koç'u TT Stadı'na davet edecek.

8 Real Madrid'in listesinde Guti de yer alıyor Fransa basını, Real Madrid'in Julen Lopetegui'nin görevine son vermesinin ardından takımın başına getirmeyi düşündüğü isimlerin arasından Guti'nin de yer aldığını yazdı.

9 Lionel Messi'nin adı ölümsüzleşecek LaLiga başkanı Javier Tebas verecekleri yeni bir ödülle, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ölümsüzleştirmeyi düşünüyor.