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Mourinho'ya hareket çeken Ianni'ye ceza

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin antrenörü Marco Ianni'ye para cezası verdi.

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Premier Lig takımlarından Chelsea'nin antrenörü Marco Ianni'ye İngiltere Futbol Federasyonu tarafından para cezası verildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Chelsea-Manchester United maçındaki "uygunsuz hareketi" nedeniyle Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

Chelsea, konuk ekibin 2-1 önde götürdüğü mücadelenin uzatma dakikalarında Ross Barkley'nin golüyle eşitliği sağlamış, Ianni'nin gol sevincini Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önünde yaşaması üzerine gerginlik yaşanmıştı.

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