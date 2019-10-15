Moussa Sissoko: Duran toplarda iyi olduklarını biliyorduk

Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, A Milli Takım ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonunda açıklamalar yaptı.

Kazanmayı hak ettiklerini vurgulayan Sissoko, "Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maça bakarsak, kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha fazla gol atmalıydık." dedi.

"ÇOK SİNİR BOZUCU"

Duran toptan gol yemelerini değerlendiren Fransız yıldız, "Çok sinir bozucu çünkü onların duran toplarda iyi olduklarını biliyorduk. Efektif olamadık sadece. Oyunu kanatlara yaymaya çalıştık. Kale önünde daha etkili olmalıydık, bunu başaramadık." şeklinde konuştu.

Moussa Sissoko sözlerini, "Henüz biten bir şey yok, burada Moldova ile önemli bir maça çıkacağız. Gruptan çıkmak için 3 puana ihtiyacımız var." ifadeleriyle tamamladı.