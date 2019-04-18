Moussa Sissoko: Elendik zannediyordum, eledik

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Tottenham, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Manchester City'e rövanşta 4-3 yenilmesine karşın deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Raheem Sterling'in 90+3. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Manchester City büyük bir şok yaşamıştı. Tottenham'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Moussa Sissoko, burada yaşadıklarını anlattı

Tottenham'ın orta saha oyuncusu, "5-3 olduğunda yedek kulübesindeydim, o kadar çok üzüldüm ki direkt soyunma odasına gittim. Yanımda kimse yoktu, televizyon yoktu. Elendik zannediyordum. Sonra soyunma odasına bir personel girdi, 'İnanılmaz, başardık' dedi. Ben de, 'Nasıl oldu?' dedim. Golün VAR ile iptal edildiğini söyledi. Sonra tişörtümü giydim, yaramı unutup kutlamayı kaçırmamak için koşarak dışarı çıktım, İnanılmaz bir duygusal şoktu" dedi.