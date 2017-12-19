Moyes: Tüm takımları çalıştıracak kalitedeyim

Geçen ay West Ham United'ın başına getirilen Moyes, İngiltere basınına yaptığı açıklamada kendinden emin ifadeler kullandı. Kulübünde başarılı olmak istediğini belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Dünyadaki tüm kulüplerde görev yapabilecek kaliteye sahibim. Bunu yapabileceğimi West Ham United'da kanıtlayacağım." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY BAŞARMADAN İTİBAR KAZANAMAZSINIZ"

West Ham United'ı hak ettiği yere taşımayı amaçladığını ifade eden Moyes, "Hiçbir şey başarmadan itibar kazanamazsınız. Her yeni görevde neler yapabileceğinizi göstermeniz gerek. Ben de bunu başarmak için West Ham United'a geldim." yorumunu yaptı.

Takımının başında ilk 4 maçını kazanamayan İskoç çalıştırıcı, daha sonra son şampiyon Chelsea'ye karşı 1-0 ve Stoke City önünde 3-0'lık galibiyetler elde etti. Premier Lig'de 18 haftada 17 puan toplayan West Ham United, 15. sırada bulunuyor. Kariyerine Preston North End'de başlayan Moyes, 11 yıl boyunca Everton'da çalıştı.

Tecrübeli teknik adam Everton'ın ardından görev aldığı takımlarda ise bekleneni veremedi. Sir Alex Ferguson'ın ayrılmasının ardından 6 yıllık sözleşme imzaladığı Manchester United'da 10 ay görev yapabilen Moyes, Real Sociedad ve Sunderland'de yaklaşık birer yıl çalıştı.