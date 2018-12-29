Muğdat Akhisarspor'a kiralanıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan Akhisarspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Golcü Seleznyov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların Galatasaray'da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor'la vedalaşan stoper Aykut Demir'i listesine aldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların Muğdat'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı.

İlk yarıda beklentileri karşılayamayan Muğdat, futbolundan çok Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde çekilen fotoğraflarıyla gündem oldu.

Galatasaray'la 1+2 yıllık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne geri dönmesi bekleniyor.