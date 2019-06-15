Muğdat Çelik, Başakşehir'e transfer oluyor

Akhisarspor'da 2.5 yıl oynayan ve gösterdiği başarılı performansla Fatih Terim'in dikkatini çekerek Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıyor.

Bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yapan deneyimli oyuncunun, askerden döndükten sonra Başakşehir'e transfer olacağı ifade ediliyor.

İMZA ASKERDEN SONRA

2017-18 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor'la Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Muğdat Çelik, önümüzdeki sezon yine eski hocası olan Okan Buruk'un yanına gidecek. Başakşehir'in Bajic'le yollarını ayırmasının ardından bonservisi elinde olan Muğdat'a 2+1 yıllık imza attıracağı bildirildi.

GALATASARAY'DA FAZLA ŞANS BULAMADI

Son 3 sezonda 95 maça çıkarak dikkat çeken ve genel anlamda ağır sakatlık problemleri yaşamayan Muğdat, geçtiğimiz sezon Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da 18 karşılaşmada görev alırken, 4 gol 1 asist yapma başarısını gösterdi.

Süper Lig'in son haftasında Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Muğdat'ın ayağından 2 gol bulmuştu.