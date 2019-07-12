1 Muğdat Çelik Gazişehir ile anlaştı Futbolundan çok saha dışındaki davranışlarıyla gündem olan Muğdat Çelik, Galatasaray'dan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Antep olacak.

2 İsmail Beşiktaş'a dönmek istedi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak orada da kendisini gösteremeyen İsmail Köybaşı, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istedi. Ancak Başkan Fikret Orman bu teklifi geri çevirdi.

3 Kolarov ve Kjaer'de son durum Son olarak Rodrigues'i transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Kjaer ve Kolarov. Defansı bu ikiliye emanet etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncularla her konuda anlaşma sağladı.

4 Sarri'den gururumuz Merih Demiral'a övgü Juventus'la antrenmanlara başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, hırsıyla teknik direktör Sarri'nin dikkatini çekti. İtalyan hocanın sık sık "Bravo Merih" dediği duyuldu.

5 Ndiaye: Fenerbahçe'den teklif aldım Eski Galatasaraylı Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ndiaye'yi de transfer etmek istiyor. Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe gidebileceğim takımlardan biri, düşünüyorum" dedi.

6 Vedat Muriç: Ramil Guliyev'le birbirimize benziyoruz Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, milli atlet Ramil Guliyev'e benzerliği hakkında konuştu. Kosovalı golcü, "İkimiz de bu büyük kulübün formasını taşıyoruz, ortak noktamız bu" dedi.

7 Garry Rodrigues İstanbul'da Fenerbahçe'nin transferindeki son detayları da hallettiği Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.

8 Tayfur Havutçu Milli Takım'daki görevinden istifa etti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, ailevi sebeplerden ötürü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

9 Fenerbahçe'de VAR eğitimi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası tesislerinde, VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından Fenerbahçe'ye yeni dönem kuralları eğitimi verildi.