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Muğdat Çelik Gazişehir ile anlaştı

Futbolundan çok saha dışındaki davranışlarıyla gündem olan Muğdat Çelik, Galatasaray'dan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Antep olacak.

| Haber Merkezi
Muğdat Çelik Gazişehir ile anlaştı
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Muğdat Çelik'in Galatasaray macerası kısa sürdü.

Sezon başında sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki oyuncu, futbolundan çok tavırlarıyla gündeme gelmişti.

Özellikle Fenerbahçe derbisinde Jailson'u kovalamasıyla ün yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Bedelli askerlik yapan Çelik, bereyi takma şekliyle de capslere konu olmuştu.

Muğdat, ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'le anlaşmaya vardı.

Muğdat Çelik kamuflajını giydi

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