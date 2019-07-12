Muğdat Çelik Gazişehir ile anlaştı

Muğdat Çelik'in Galatasaray macerası kısa sürdü.
Sezon başında sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki oyuncu, futbolundan çok tavırlarıyla gündeme gelmişti.
Özellikle Fenerbahçe derbisinde Jailson'u kovalamasıyla ün yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Bedelli askerlik yapan Çelik, bereyi takma şekliyle de capslere konu olmuştu.
Muğdat, ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'le anlaşmaya vardı.
Muğdat Çelik kamuflajını giydi