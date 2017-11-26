Muğla'da BodRUN Ultra Maratonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen maratona katılanlar 4 etapta mücadele etti.

12 ÜLKEDEN 660 SPORCU KOŞTU

Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden kayıt yaptıran 870 sporcudan 660'ı koşuya katıldı. Gün boyu süren mücadelenin ardından, belediye ait kafede ödül töreni düzenlendi.

Yarışlarda, 10 kilometre erkekler genel klasmanda Mehmet Aydıngör, kadınlarda ise Benhür Öncel birinci oldu.

DİĞER KULVARLARDA DERECE YAPANLAR

23 kilometrede erkeklerde Ahmet Bayram, kadınlarda İpek Öztosun, 50 kilometre erkeklerde Ömer Oklu, kadınlarda Rus atlet Natalia Senyovskaya birinciliği elde etti.

100 kilometrede erkeklerde Mustafa Kızıltaş, kadınlarda Sevil Toker birinciliğe ulaştı.

Bu etapta erkeklerde 50 yaş üstü sporcu Mustafa Kızıltaş ile 40-49 yaş kategorisindeki Hakan Kerimoğlu ele ele bitişe girdi. 13 saat 39 dakika 30 saniye dereceyle mücadeleyi tamamlayan sporcuları, izleyenler alkışladı. Hakan Kerimoğlu, ikincilik kupasını aldı.

10 kilometre mücadelesinde ise kadınlar 30 yaş altı kategorisinde koşuya katılan ve genel klasmanda ikinci olan 12 yaşındaki Elif Irmak Ömeroğlu da en çok alkışlanan sporculardan oldu.

Genel klasman ve farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere kupaları, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve organizasyon görevlilerince verildi.