Muguruza, Sharapova karşısında şov yaptı

Bir dönem Luis Enrique'yle de çalışan Kayserispor'un eski futbolcusu Welliton, İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söyledi.

Ali Koç'un kongrede Aziz Yıldırım'a, "Başkan veda konuşması yapmadan gitme" dediği, Yıldırım'ın ise "Gerek yok. Zaten beni istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım?" diyerek stattan ayrıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'yi 1.9 milyon euro (10 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

UEFA, son 10 yılın kulüp takımları sıralamasını açıkladı. Beşiktaş Türk takımları arasında zirvede yer aldı. İşte o sıralama ve puanlar...

Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Ünlü futbolcular Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ilk beşte yer alırken, zirvede boksör Floyd Mayweather var.

Spor dünyasının en çok kazananı Floyd Mayweather

İngiltere Premier Lig'den teklif alan Fenerbahçeli Josef de Souza, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu ülkesi takımlarından Vasco da Gama'da oynamak istediğini belirtti.

1 Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı Arjantin Futbol Federasyonu, İsrail ile Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçına katılmayacaklarını duyurdu.

2 Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor Bir dönem Luis Enrique'yle de çalışan Kayserispor'un eski futbolcusu Welliton, İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söyledi.

3 Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar Galatasaray, UEFA ile bugün 4 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Anlaşmaya göre 6 milyon euro para cezası ve bonservis kısıtlaması uygulanacak.

4 İspanyollara göre Zidane Katar'ı çalıştıracak İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'den sürpriz bir şekilde ayrılan Zidane'ın Katar Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

5 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Veda konuşması yap Ali Koç'un kongrede Aziz Yıldırım'a, "Başkan veda konuşması yapmadan gitme" dediği, Yıldırım'ın ise "Gerek yok. Zaten beni istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım?" diyerek stattan ayrıldığı öğrenildi.

6 F.Bahçe Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödeyecek Sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'yi 1.9 milyon euro (10 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

7 Raheem Lawal'dan Beşiktaş formalı poz Adı Beşiktaş'la anılan Osmanlıspor'un futbolcusu Raheem Lawal, siyah-beyazlı formayla poz verdi.

8 Galatasaray Muğdat Çelik'le anlaştı Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

9 Galatasaray Burak Yılmaz'ı istiyor Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.