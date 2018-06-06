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Muguruza, Sharapova karşısında şov yaptı

Roland Garros tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 3 numarası Garbine Muguruza, 28 numaralı seribaşı Maria Sharapova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Rus rakibine yalnızca üç oyun veren İspanyol tenisçi, Roland Garros'ta yarı finale yükseldi.

MUGURUZA, SHARAPOVA'YA GÖZ AÇTIRMADI

Maç boyunca rakibine adeta göz açtırmayan Muguruza, 1 saat 13 dakika sonunda rahat bir galibiyet elde ederek 2016 yılında şampiyonluğa ulaştığı turnuvada bir kez daha yarı finale adını yazdırdı.

Sharapova'nın maçtaki ikinci servislerinden sadece %19 oranında puan çıkarması ve rakibinin 15 basit hatasına karşılık 27 basit hata yapması dikkat çekti.

Kariyerinin üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan Garbine Muguruza, yarı finalde Simona Halep-Angelique Kerber maçının galibiyle karşılaşacak.

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