Muguruza, Sharapova karşısında şov yaptı

Rus rakibine yalnızca üç oyun veren İspanyol tenisçi, Roland Garros'ta yarı finale yükseldi.
MUGURUZA, SHARAPOVA'YA GÖZ AÇTIRMADI
Maç boyunca rakibine adeta göz açtırmayan Muguruza, 1 saat 13 dakika sonunda rahat bir galibiyet elde ederek 2016 yılında şampiyonluğa ulaştığı turnuvada bir kez daha yarı finale adını yazdırdı.
Sharapova'nın maçtaki ikinci servislerinden sadece %19 oranında puan çıkarması ve rakibinin 15 basit hatasına karşılık 27 basit hata yapması dikkat çekti.
Kariyerinin üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan Garbine Muguruza, yarı finalde Simona Halep-Angelique Kerber maçının galibiyle karşılaşacak.