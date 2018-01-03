Muguruza'dan kötü haber

2018 sezonunun başında birçok ünlü tenisçiden gelen sakatlık haberlerine bir yenisi eklendi. Sezonu WTA Brisbane'de açmayı tercih eden Garbine Muguruza, yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvada çıktığı ilk maçı final setinde terk etmek zorunda kaldı.

MAÇTAN ÇEKİLDİ

Sırp rakibi Aleksandra Krunic karşısında ilk seti 7-5 ile hanesine yazdıran dünya 2 numarası Muguruza, ikinci sette de durumu 5-2'ye getirip maçı kazanmaya bir oyun kadar yaklaşmışken, yaşadığı kramp ağrıları sebebiyle bu seti tie-break sonucunda kaybetti. Final setine servis kırarak başlamasına karşın ağrılarına daha fazla dayanamayan İspanyol tenisçi, setin üçüncü oyununda maçtan çekildi.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Krunic, bu şekilde galip gelmekten memnun olmadığını ifade ederek, Muguruza'nın 15 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık'a hazır bir şekilde gelmesini temenni ettiğini söyledi.