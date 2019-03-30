Muhabiri dudağından öpen boksörün lisansı askıya alındı

Ağır sıklet boksörü Kubrat Pulev, geçtiğimiz günlerde Bogdan Dinu ile karşı karşıya gelmişti.
Maçı kazanan Pulev, mücadelenin ardından kendisiyle röportaj yapan kadın muhabir Jennifer Ravalo'yu dudağından öpmüştü.
"İĞRENÇ, NAHOŞ VE YASA DIŞI"
Bir anda gündeme oturan Bulgar boksöre Kaliforniya Eyalet Spor Komisyonu'ndan kötü haber geldi. Komisyon, Pulev'in lisansının askıya alındığını açıkladı.
Kaliforniya Eyalet Spor Komisyonu, 37 yaşındaki boksörün yaptığı davranışın "iğrenç, nahoş ve yasa dışı" olduğunu vurguladı.