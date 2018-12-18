Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

2-0 öne geçmesine rağmen konuk ekibin gollerine engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 1 puanla ayrıldı.

"F.BAHÇE DURUMU ALDATMASIN"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi niteliğinde miydi?" şeklindeki sorusuna "Yok. Fenerbahçe çok köklü, tarihi olan bir kulüp. Bulunduğu durum insanları aldatmasın. Bu seneki sıralama büyük takımların performansıyla böyle oldu. Çok dalgalanma var ligde" cevabını verdi.

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı - İZLE