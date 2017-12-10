Muhabirin penaltı sorusu Şenol Güneş'i kızdırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SANKİ BİZ 10 KİŞİ KALDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Oyuna iyi başladık, iki net pozisyon bulduk. Sonrasında beklenmeyen şekilde gol yedikten sonra kontrol kayboldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kalmışız gibi oldu. Hücumda iyi oynamadık, yavaş kaldık. Rakibin 1-1'i kabul eden anlayışına yardımcı olduk" dedi.

"POZİSYON YÜZDE 150 PENALTI"

Cenk Tosun'un Umut Bulut ile pozisyonu sonrası penaltı kazanmaları hakkında konuşan Şenol Güneş, "Hakem penaltı verdi, yüzde 150 penaltıydı. Konuşanlar var. 20 dakikada uzatma verilse oyun oynanmıyor. Topu oyuna sokmuyorlar, ne yapacağız, biz mi oyuna sokacağız? Bunu başarı olarak görüyorlar." açıklamalarını yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEPKİ: "ÜLKEME YAZIK

Basın toplantısının sonunda penaltı kararının yanlış olduğu yönünde bir basın mensubunun görüş belirtmesi üzerine Şenol Güneş, "Bana göre yüzde 150 penaltı. Ben kuralları belki sizin kadar bilemeyebilirim. Ülkeme yazık." diyerek sözlerini noktaladı.