Muhalefetin başkan adayı: Faruk Süren

Galatasaray'da erken seçimin olup olmayacağını belirleyecek 21 Şubat 2020'daki dava öncesi muhalefet, seçim ve kulis çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Mustafa Cengiz'e erken seçim olması yönünde baskılarını sürdüren muhalefet, bir yandan da sezon sonuna kadar takımı götürecek ortak aday konusunda çalışmalara başladı.

A PLANI: FARUK SÜREN

Duygun Yarsuvat dönemi gibi kısa süreli bir dönem isteyen muhalefetin ağır isimleri, 74 yaşındaki Faruk Süren üzerinde uzlaşma sağladı. Muhalefetin liderlerinden Duygun Yarsuvat da Süren'e 'Aday ol' baskısı yapmaya başladı.

B PLANI: ALİ DÜRÜST

Muhalefet, B planı olarak da Ali Dürüst'ü belirledi. Hemen hemen her seçimde başkanlık için adı geçen ancak her seferinde aday olmayı kabul etmeyen Ali Dürüst'ün bir kez daha net bir cevap vermediği belirtildi.