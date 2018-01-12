Muhammed Demirci: Bir gün Beşiktaş'a döneceğim

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İstanbulsporlu Muhammed Demirci, siyah-beyazlı taraftarları mesaj yolladı.

İşte o röportajın bir kısmı:

"BEŞİKTAŞ İÇİMDE UKDE KALDI"

"- Vodafone Arena'da forma giyememek içini acıtıyor mu?

- Orada oynamadım ama İnönü'de oynadım. İnanılmaz bir atmosferi vardı. Vodafone Arena da dışarıdan gayet iyi duruyor. Beşiktaşlıyım ve orada oynamayı elbette çok isterim.





- Yeniden Beşiktaş forması giyme hayalin var mı?

- Bu hayalleri kurabilmek için öncelikle bazı şeyleri başarmam gerek. Şu an İstanbulspor'da yeterince forma giyemiyorum. Bazı şeyleri başardıkça hayal kurmanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Şu anki hayallerim önümüzdeki maçta goller ve asistler yapmak. Ama Beşiktaş içimde ukde kaldı. Uzun vadeli hayallerimde Beşiktaş forması da elbette var.

"KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM"

- Son olarak Beşiktaşlı taraftarlara bir mesajın olacak mı?

- Beşiktaş'a çok katkı yapamadığım için üzgün ve kızgın olduklarını biliyorum ama bir gün Beşiktaş'a döneceğim ve oynadığım futbolla kendimi affettireceğim."