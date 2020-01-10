Muhammed Demirci, Erzincanspor'la görüşüyor

Beşiktaş altyapısında yetişen, bir dönem Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci, Erzincanspor'un yolunu tutuyor.

YENİ TAKIMI ERZİNCANSPOR OLABİLİR

Bir dönem Türk Messi diye anılan, kariyerinde Beşiktaş dışında Gaziantep BB, Mouscon gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki futbolcu son olarak İstanbulspor forması giydi.

Muhammed Demirci ile Erzincanspor arasındaki görüşmeleri Mustafa Sarıgül de doğruladı.

Kralspor'a konuşan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "Muhammed Demirci ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor ancak henüz bitmiş bir şey yok" dedi.

İstanbulspor'da tutunamayan Demirci, sarı-siyahlı formayla bu sezon 5 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı yapamadı.