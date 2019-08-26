Muhammed Şengezer'e Levante talip oldu

DHA'da yer alan habere göre, iki kulüp arasında yapılacak görüşme öncesinde Bursaspor'un tek ödemede 16 milyon lira ve sonraki satıştan yüzde 30 pay talebi bulunuyor. Türkiye’den de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in gündeminde yer alan kaleci için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Levante Sportif Direktörü Manolo Salvador ile İtalya’da bir araya gelecek.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN %30 PAY

Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Bursaspor Kulübü, Muhammed Şengezer için tek ödemede 16 milyon lira talep ederken, bunun yanı sıra Şengezer’in sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Geçen sezon La Liga’yı 15’inci sırada bitiren ve kalecileri Oier Olazabal ile Aitor Fernandez ikilisinden dilediği verimi alamayan Levante’nin kaleci transferinde Şengezer isminde durduğu İspanyol basını tarafından da ifade ediliyor. 22 yaşındaki Muhammed Şengezer, genç yaşına karşın milli davet de alırken; Bursaspor’un bu sezon ligde oynadığı iki maçın da kadrosuna dahil edilmedi.