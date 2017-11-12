Muhammed: Türkiye'nin sevdiği Ganalı hakem olacağım

Ülkesi Gana'dan 2013'te Türkiye'ye gelen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammed, hakemliğe başlama sürecini anlattı.

"HAKEMLERİN TAVSİYESİYLE HAKEM OLDUM"

Muhammed, Türkiye'ye geldikten sonra da öğrenciliğin yanı sıra sürekli futbol oynadığı için bu esnada birkaç hakemle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Hakemler bana sürekli 'İlerde futbolu bırakmak ve spora devam etmek istiyorsan hakemliğe başvurabilirsin, o da güzel bir şey' diye tavsiyede bulunuyorlardı." diyen Muhammed, derslerinin yoğunluğu nedeniyle bir süre sonra aktif olarak futbol oynamayı bıraktığını ve bu yüzden hakemliği seçtiğini aktardı.

Ganalı hakem: İnşallah Türkiye'nin sevdiği Ganalı hakem olurum - İZLE

Ganalı Muhammed, hakemlik yapması için TFF tarafından Bolu'ya atandığını belirterek, "Geçen seneden beri hakemlik yapmaya başladım. Yabancı olduğum için işlemlerim bayağı uzun sürdü fakat artık bütün işlemleri tamamladık." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SEVDİĞİ HAKEM OLACAĞIM"

Hakemliği severek yaptığını dile getiren Muhammed, şöyle devam etti: "Taraftarlar arasında da beni seven çok kişi oluyor. Maç bittikten sonra benimle fotoğraf çektirmek için koşarak yanıma geliyorlar. Hatta 'Tanışabilir miyiz?' diyenler bile var."





Muhammed, üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de kalmayı düşündüğünü belirterek, "Mezun olduktan sonra birkaç yıl Türkiye'de kalacağım. İnşallah Türkiye'nin en sevdiği Ganalı hakem olurum. O yüzden Türkiye'de kalacağım. İleride Gana'ya dönsem bile burada aldığım eğitimle orada hakemliğe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.