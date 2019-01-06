Muhammet Demir: Robinho iyi bir karakterdi

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Muhammet Demir, "İlk yarıyı sondan başlayarak söyleyeyim güzel tamamladık. Bir Galatasaray yenilgisi olabilir ama bizim için son haftalar gayet iyi geçti. Bulunduğumuz pozisyondan gayet memnunuz. Ligin ikinci yarısında daha yukarılara nasıl çıkabiliriz, ona bakacağız" diye konuştu.

"ROBİNHO İYİ BİR OYUNCU İYİ BİR KARAKTERDİ"

Demir, Süper Lig'in ikinci yarısında Başakşehir forması giyecek olan eski takım arkadaşı Robinho için, "Kendi adıma herhangi bir problem görmüyorum. Takım olarak Robinho'lu ve Robinho'suz kazandık. Gerçekten iyi bir oyuncu ve iyi bir karakterdi. Her şeyden önce çalışkan bir oyuncuydu. Birçok özelliğine açıkçası hayranım. Büyük takımlarda oynamış çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Biz de çok iyi bir takımı. Onun yerini dolduracak çok arkadaşımız var. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Yeni transferlerimiz de gelecek ve çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.