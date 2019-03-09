Muhammet Reis 3 gol attı Giresunspor 12 maç sonra kazandı

Giresunspor - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Boluspor kozlarını paylaştı.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Boluspor'da İshak Çakmak henüz 6. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, kazanılan penaltı vuruşunda Abiola Dauda kaleciyi geçemedi.

Giresunspor'da Muhammet Reis perdeyi 29. dakikada frikikren açtı. 55. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Boluspor'da 63. dakikada oyuna giren Özgür Can Özcan, 77. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

88'de Muhammet Reis skoru belirledi ve hat-trick yaptı Alınan bu sonucun ardından Giresunspor puanını 26 yaparken 12 hafta sonra 3 puana uzandı.

Boluspor ise 35 puanda kalarak bu sezonki 10. yenilgisini aldı Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Boluspor da Balıkesirspor'u ağırlayacak.