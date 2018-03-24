Muharrem Usta: Devlet 4 büyüklerin borcunu kapatmasın

Olağanüstü genel kurul kararı alan Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Muharrem Usta basın toplantısı düzenledi.

İşte Usta'nın sözleri:

BORÇLARI YAPANLAR KAPATSIN

"Türkiye'de kulüplerin büyük sorunu var. 4 büyük kulübün toplam borcu eski parayla 6-7 katrilyon! Ben buradan devlete sesleniyorum. Sakın ha bu borçlar kapatılmasın. Kim bu hale getirdiyse, o borçları onlar kapatsın. Siyaset neden kulüplerin işlerini hallediyor. Trabzonspor camiası 150 milyon Euro'yu kapatamaz mı? Kapatır. Hiçbir şartımız yok, biz kendi dönemimizi kapatacağız. Diğerleri ne yaparsa yapsın."





SATILACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK

"Trabzonspor'un yüzde 51 hissesi kendine aittir. Yüzde 49'u satılabilir ve yüzde 49'u satılmıştır. Yani satılacak hiçbir şeyimiz yok. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, bu kulübün şehirdeki ufak tefek gayrimenkulleri dışında sahip olduğu tek mülktür. Kartal'da arazimiz yok arkadaşlar, orası bizim değil. Devletin yeri, kiralık."





50 MİLYON EUROYA SATABİLİRDİK

"Futbol takımımıza gelecek olursak (Barkovizyona Castillo, Okay Yokuşlu, yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün fotoğrafları yansıtıldı) ben bu 4 futbolcuyu vallahi de billahi de 40 - 50 milyon euroya satardım. Hala da bu imzayı atabilirim. Ama yapmayacağız..."

Muharrem Usta barkovizyonda başkanların borçlarını açıkladı;

Nuri Albayrak - 22 milyon Euro (2008)

Sadri Şener - 75 milyon Euro (2013)

İbrahim Hacıosmanoğlu - 156 milyon Euro (2015)

Muharrem Usta - 150 milyon Euro (2018)