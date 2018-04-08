Süper Lig'de geçen sezonun son haftası nefesleri kesmiş, Bursaspor'un Trabzonspor'u yenmesiyle Rizespor küme düşmüştü. Yaklaşık 1 yıl sonra bordo-mavili takımın başkanı Muharrem Usta, Rizespor'u kümede tutmak için her şeyi yaptığını itiraf etti.

Muharrem Usta: Rizespor için teşvik primi verdim - İZLE

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Trabzonspor'da yeniden başkan adayı olmayan Muharrem Usta, geçen yıl oynanan Bursaspor maçı öncesi yaşananlar anlattı.

Ersun Yanal ve futbolcularla yaptığı konuşmayı anlatan Usta, "Rize'yle 30 yıllık sorunumuz var, bu maçı kazanırsak ve Rize kümede kalırsa iki şehir birbirine sarmaş dolaş olacak. Kazanamazsak neler olur onu da anlattım. Son olarak oyunculara, kazanırsanız 70 bin, berabere kalırsanız 50 bin TL prim vereceğim dedim. Rizeli kardeşlerim bilsin ki ben Rizespor'u kümede tutmak için her şeyi yaptım. Aslında ben o maçtan sonra Ersun Yanal'ı gönderecektim ama laf olur diye vazgeçtim. Bugün baktığımda hata yaptığımı anladım." şeklinde konuştu.

(Bursasporlu oyuncuların kümede kalma sevinci.)

(Rizesporlu oyuncular maç sonu büyük üzüntü yaşamıştı.)