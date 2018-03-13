Muharrem Usta: Yaptığım borçları cebimden ödeyeceğim

Muharrem Usta, alınan kongre kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 3-1 kazanılan Akhisarspor maçı sonrası konuşan Usta, "Başkanlığı aldığım borç seviyesinde bırakacağım" dedi.

"YAPTIĞIM BORCU CEBİMDEN ÖDEYECEĞİM"

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım." şeklinde konuştu.

Muharrem Usta, "Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım." ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN'İN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIĞI

Muharrem Usta'nın bu ifadeleri Yıldırım Demirören'in siyah-beyazlı ekipten ayrıldığı dönemi akıllara getirdi. Demirören, Beşiktaş için cebinden ödediği paraları kulüpten almayacağını ama bunun için eski başkanların da aynısını yapması gerektiğini söylemişti.