Muharrem Usta: Yusuf ve Abdülkadir için görüşmeler yaptık

Trabzonspor'un genç yıldızlarından Abdülkadir'e İspanya Ligi'nden, Yusuf Yazıcı'ya ise Avrupa'nun birçok bölgesinden ilginin olduğunu belirten Başkan Muharrem Usta, transfer görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

"ABDÜLKADİR'E İSPANYA TARAFININ İLGİSİ VAR"

Genç oyuncular Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı için görüşmelerin olduğunu kaydeden Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, şöyle devam etti:

"Abdülkadir sahneye daha sonra çıktı. Birbirine göre çok farklı özellikleri olan gözümüzün nuru, hepimizin önemsediği iki oyuncu. Bu tarz oyunculara dünyanın her tarafından ilginin olmaması mümkün değil. Evet, özellikle Avrupa'dan büyük kulüplerle çeşitli görüşmeler oluyor ama resmi teklif yok. Direkt kulüplerin resmi kişileri bizle görüşüyor. Abdülkadir İspanya tarafına uygun olduğu o taraftan daha yoğun ilgi var. Yusuf'a her tarafın ilgisi var. Bizlerle görüşüyorlar, haberimiz oluyor. Açık açık konuşuyorlar. Karşılıklı rakamları konuşuyoruz. Ancak resmi teklif yok." dedi.





"ŞIMARMIYORLAR"

İki oyuncunun da geleceğinin parlak olduğunu belirten Usta, "Onlar çok çalışmalı çok uğraşmalı. Ne yıldızlar geldi geçti, kayboldu gitti. İki oyuncumuzun olağanüstü karakteri var. Kendilerini biliyorlar, şımarmıyorlar. Teklif onlara gelecek. Onların oyuna yönelmeleri, her maç üzerine koymaları, daha iyi oynamaları lazım. Dünyanın her tarafından belli ki teklif gelecek. Kulüp menfaati için çok iyi bir teklif gelirse belki düşünürüz ama benim gönlüm Yusuf ve Abdülkadir ile Trabzonspor çokça tarih yazsın ister. Buranın sembolü olsun ondan sonra gitsin. İnanılmaz müthiş rakamlar geliyor. Aslolan onlar için Trabzonspor'da tarih yazmalarıdır. Kardemir Karabükspor maçının sonrasında kontratlarında iyileştirme yapacağız. Ama bir anda çok büyük rakamlarla kaybolup gitmesinler. Kademe kademe gidelim." ifadelerini kullandı.

KAPTAN ONUR'DAN ABDÜLKADİR'E EV JESTİ

Kaptan Onur'un ev konusunda Abdülkadir'e jest yaptığını belirten Usta, "Abdülkadir, 'Ev alır mısınız?' dedi. Ben ona daha ortalama ev önermiştim. 'Ben kaptan Onur ağabeyin evini çok beğendim. Onu alır mısınız' dedi. Onur ona jest yaptı. 'Bir rakamı benden olsun' dedi. Geri kalanına biz 'tamam' dedik. O evi Abdülkadir'e alıyoruz. Ehliyet, araba alıyoruz. O istemese de biz ona alacağız. Onun kontratını düzelteceğiz. Abdulkadir ve Yusuf umarım sembol isimler olur. Bugün onların da gitme derdi yok. İyi teklifler geldiğinde 'bırak bizi gidelim' dedikleri yok. Biz onların gençlerin idolü olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.