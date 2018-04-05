Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a: Sen nasıl adamsın

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor’da katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CEBİMDEN PARA VERDİM, BİZİ DAVA ETTİ

Ersun Yanal'a tepki gösteren Muharrem Usta, "Fenerbahçe ile bir şike sorunumuz var. Bu süreci bir başkan olarak en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Ersun Yanal'a buradan seslenmek istiyorum. Senin arkanda bu kadar iyi duran bir başkan var. Sana cebinden para çıkartıp veren bir başkanın var. Aldığı ücret fazla gözükmesin diye cebimden para verdim. Sen nasıl bir insansın da 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor’u mahkemeye veriyorsun? Aziz Yıldırım sana az bile demiş. Sana cebinden para veririm dedim, o utanmadan bunu yapıyor. Ne kadar olduğunu o daha iyi bilir. Bunu nasıl yapabilir bir insan? Böyle bir başkanın varken UÇK’ya nasıl gidip yapabilirsin bunu?" diye konuştu.

Tahkim Kurulu geçtiğimiz haftalarda daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Trabzonspor aleyhine vermiş olduğu kararı onadı. Fesih tarihine kadar, bordo-mavili kulüpten 230 bin euro gecikmiş alacağı bulunan Ersun Yanal’ın, görevinin haksız feshedildiğine karşılık UÇK’ya açtığı dava sonunda, bordo-mavili kulüp Ersun Yanal’a toplam 1,3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'den gönderildiği dönem şu ifadeleri kullanmıştı: "Adam takım çalıştırmıyor, bayan arkadaşlarına göre antrenman programı yapıyordu. Bir bilgisayardır tutturmuş gidiyor. İşte benim de önümde bilgisayar var. Bilgisayarla şampiyonluk falan olmaz. Biz yönetim olarak zamanında paraları ödemesek, primleri vermesek, sen istediğin kadar çalış olmaz."

Trabzonspor'a bir kötü haber de Ersun Yanal'dan