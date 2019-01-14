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Muhayer Oktay Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Almanya 4. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf II'den Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay Beşiktaş'ta
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyunculara da yatırım yapıyor. Burak Yılmaz ve Mirin'i kadrosuna katan siyah-beyazlıların üçüncü transferi Muhayer Oktay oldu.

210 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ

Beşiktaş, Muhayer için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II'ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. 19 yaşındaki oyuncuya ise 8 bin euro maaş verilecek.

Fortuna Düsseldorf II'nin altyapısından A takıma yükselen Muhayer bu sezon 10 maçta forma giydi. Genç futbolcu orta sahanın merkezinde ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.

Beşiktaş'ın resmi imzaların ardından Muhayer'in transferini açıklayacağı ifade edildi.

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