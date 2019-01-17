Muhayer Oktay resmen Beşiktaş'ta

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kadrosuna bir genç ismi kattı.
Almanya Birinci Ligi Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'un U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu, resmi sözleşme imzaladı.
4.5 YIL İMZA ATTI
Siyah Beyazlıların Fortuna Düsseldorf'dan transfer ettiği ve 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Muhayer Oktay, Beşiktaş formasını giydi.
Kılüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.
Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay’a başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"