Muhayer Oktay resmen Beşiktaş'ta

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 F.Bahçe'de sağ kanat ve orta sahaya takviye geliyor Usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin Chelseali Moses ile Leicester Cityli Adrien Silva'nın peşinde olduğunu söyledi.

2 Galatasaray'da 3 transfer yolda Ozan Kabak ve Rodrigues'i satarak 20 milyon euroluk gelir elde eden Galatasaray yönetimi, Alan, Tetteh ve Semih Kaya transferleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

3 Galatasaraylı Velican Öndeş'in hayali gerçek oldu Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, sarı-kırmızılı ekibin idmanına konuk oldu, hayallerini gerçekleştirdi.

4 Aatıf Chahechouhe Ç.Rizespor'da Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Aatıf'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

5 Abdullah Avcı'dan 5 yıllık imza Başakşehir Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini 5 yıl uzattı.

6 Son dönemin en mükemmel vole golü - İZLE Amatör maçta atılan bir vole golü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

7 Ersun Yanal'ın kalmasını istediği 3 futbolcu FB TV'de konuşan Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yaptıkları transfer çalışmalarını anlattı. Sözleşmesi bitecek 12 oyuncu içinden kalacak isimleri açıkladı.

8 Göztepe Baba Rahman'ı transfer etti Göztepe, Chelsea forması giyen Baba Rahman'ın kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

9 Trabzonspor: FIFA transfer yasağımızı kaldırmadı Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.