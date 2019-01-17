Muhayer sağlık kontrolünden geçti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç oyunculara da yatırım yapıyor. Burak Yılmaz ve Mirin'i kadrosuna katan siyah-beyazlıların üçüncü transferi Muhayer Oktay oldu.

210 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ

Beşiktaş, Muhayer için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II'ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. 19 yaşındaki oyuncuya ise 8 bin euro maaş verilecek.

Fortuna Düsseldorf II'nin altyapısından A takıma yükselen Muhayer bu sezon 10 maçta forma giydi. Genç futbolcu orta sahanın merkezinde ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

İstanbul'a gelen genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.