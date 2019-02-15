Muhsin Ertuğral'dan Benfica yorumu

Deneyimli teknik direktör Muhsin Ertuğral, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında dün Benfica'nın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ilk 11'inde 6 altyapı oyuncusu bulunduran Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ye övgüler yağdırdı.

Farklı ülkelerden oyuncuların bir arada oynarken sorunlar yaşayacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, şu sözleri kullandı;

"Benfica'nın 6 oyuncusu kendi akademisindendi. 19-22 yaş arasında ve kendi yetiştirdikleri oyuncularla deplasmanda oynadılar. Hem de Avrupa maçında ve hiç çekinmeden. Biz neden bunu yapamıyoruz? Haydi kendi akademilerimizden hatta kültürel değerlerimizden vazgeçelim... Merak ediyorum; kadrosu Uruguay, Japonya, Norveç, Kongo, Cezayir, Brezilya, Fas, Senegal ve Nijeryalı oyunculardan oluşan çok kültürlü ortamda ve İspanyolca, Japonca, Fransızca, Portekizce, İngilizce konuşulan bir takımda iletişim hangi şekilde, hangi dille ve kim tarafından sağlanabiliyor? Galatasaray'ın kadrosu bir mozaik, tamam kaliteli oyuncular var ama taktikler nasıl veriliyor, bu konuların saha sonuçlarına etkisi ne? Ruha dokunmak, motivasyon aradaki tercümanla ne kadar olabilir? Bunu ciddi olarak incelemek gerek"