Müller'in Beşiktaş'a karşı oynaması zor

Bayern Münih'in 20 Şubat'ta Beşiktaş'a karşı oynayacağı maç öncesi Thomas Müller sakatlandı. Paderborn'la oynanan kupa maçında kasığında sakatlık yaşayan Alman futbolcunun temsilcimiz Beşiktaş'a karşı oynaması zor görünüyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Thomas Müller, 6-0'lık Paderborn maçının 32. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre ise, Bayern'in Paderborn ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Thomas Müller'in Beşiktaş'a karşı Şampiyonlar Ligi maçında oynamasının şüpheli olduğu aktarıldı.