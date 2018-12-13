Müller'in kırmızı kart gördüğü pozisyon

Devler Ligi'nde gecenin en heyecanlı maçı Hollanda'da Ajax'la Bayern Münih arasında oynandı. 2 kırmızı kart ve 6 gole sahne olan mücadele 3-3 sona ererken, Müller'in rakibine yaptığı faul çok konuşuldu.

MÜLLER: KASIT YOK

Karşılaşmanın 75. dakikasında yaşanan bir hava topu mücadelesinde Thomas Müller, Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme attı. Kırmızı kart gören Müller, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Almanya basınında yer alan habere göre, Thomas Müller maç sonu Nicolas Tagliafico'dan özür dilemek için Ajax soyunma odasına gitti ancak Arjantinli oyuncuyu bulamadı.

Maçın ardından pozisyon hakkında kısa bir açıklama yapan Müller, "Hareketim kasıtlı değildi" dedi.