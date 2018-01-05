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Münir Özkul'un unutulmaz Fenerbahçe sahnesi

Bugün hayata gözlerini yuman büyük oyuncu Münir Özkul'un, Hababam sınıfındaki meşhur Fenerbahçe sahnesi, sarı-lacivertli taraftarlar için ayrı bir önem taşır.

Münir Özkul'un unutulmaz Fenerbahçe sahnesi
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Yeşilçam'ın en büyük oyuncularından biri olan Münir Özkul, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Türk sinemasında birçok kült filme imza atarken, şüphesiz bunlar arasında en çok sevilen filmi Hababam Sınıfı olmuştur.

Birçok kez izlenmesine rağmen, her defasında aynı keyfi veren efsane filmin en unutulmaz anlarından biri ise Fenerbahçe sahnesidir.

BİR MAHMUT HOCA'DAN ÇEKİYORUZ, BİR DE TRABZON'DAN

Her zamanki gibi Fenerbahçe maçını izlemek için okuldan kaçan öğrenciler, maç dönüşü Mahmut Hoca'nın cezasına maruz kalmıştır.

İnek Şaban'ın "Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor" repliği hafızalara kazınmıştır.

Münir Özkul'un unutulmaz Fenerbahçe sahnesi - İZLE

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