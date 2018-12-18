M.United Mourinho'yla yollarını ayırdı

Manchester United'da beklenen son gerçekleşti. Portekizli menajer Jose Mourinho'yla yollar ayrıldı.
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Ferguson'dan sonra Manchester'da başarılı olamayanlar listesine Mourinho da eklendi. Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olan Mourinho, 3 yıl önce Chelsea'den gönderildiği gibi bugün de bir diğer İngiliz devinden kovuldu.
Kırmızı Şeytanlar, Mourinho'nun kulüpten ayrıldığını açıklarken, takıma katkıları için teşekkür ederek, gelecek kariyerinde başarı dilediler.
MANCHESTER'DA BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ
Mayıs 2016'da takımın başına geçen Mourinho, 2.5 yıllık ManU kariyerinde inişli çıkışlı performans sergiledi. Manchester United'a ilk sezonunda İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandıran Mou'nun Premier Lig performansı ise sınıfta kaldı.
Ferguson'dan sonra özlenen şampiyonluğu Mourinho'yla da yaşayamayan Manchester United, şu anda lig lideri olan Liverpool'un 19 puan gerisinde yer alıyor.
İngiliz devinin başında 144 maça çıkan Portekizli hoca, 84 galibiyet, 28 mağlubiyet ve 32 beraberlik aldı.